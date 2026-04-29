Guerra russo-ucraina così il conflitto cambia volto | più droni e meno uomini

Il conflitto tra Russia e Ucraina si sta evolvendo, con un fronte che rimane stabile e un approccio bellico che si concentra sempre più sugli attacchi alle infrastrutture. Le operazioni militari si affidano in misura crescente all’uso di droni volanti, riducendo l’impiego di truppe sul campo. Questa nuova strategia appare come una delle caratteristiche principali di questa fase della guerra.

Il fronte russo-ucraino è sempre più statico e la guerra si combatte prendendo di mira le infrastrutture nemiche, utilizzando droni volanti. Nessun esercito fa grandi manovre, proprio perché il pericolo di essere osservati e colpiti dai mezzi a pilotaggio remoto è molto alto; ciò è particolarmente vero soprattutto per la logistica dei rifornimenti, che vengono intercettati e distrutti uccidendo i soldati che guidano i mezzi su ruote. Così l’Ucraina ha dichiarato che acquisterà 25.000 veicoli terrestri senza pilota (in sigla Ugv o droni rover), già nella prima metà di quest’anno, più del doppio rispetto al totale che era previsto per il 2025. A cosa serviranno i nuovi droni.🔗 Leggi su Panorama.it

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Guerra Russo-Ucraina, gli ultimi sviluppi sul conflitto - 1mattina News 10/11/2025

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