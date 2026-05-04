Durante il vertice della Comunità politica europea tenutosi a Erevan, il primo ministro ha affrontato temi legati all’energia e alla presenza della Nato, esprimendo dissenso rispetto a un possibile disimpegno degli Stati Uniti. Nel suo intervento, ha rivolto un messaggio agli alleati occidentali, sottolineando la sua posizione su alcuni aspetti della cooperazione internazionale e della sicurezza europea. La discussione si è concentrata anche su questioni di politica energetica e sulle strategie di sicurezza comuni.

Al vertice della Comunità politica europea ( Cpe ) a Erevan, Giorgia Meloni lancia un messaggio agli alleati occidentali e, indirettamente, agli Stati Uniti. Il contesto non è dei più semplici: le vecchie alleanze sono in crisi, fra tensioni energetiche e incertezze sul futuro della Nato. Giorgia Meloni, Rubio e Trump. Meloni ha parlato durante il panel “Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis”, per poi rendere dichiarazioni a margine. La presidente del Consiglio conferma la possibilità di un faccia a faccia con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, in Italia per incontrare il Papa: “Sì, penso di sì”. Ma è sul rapporto con Washington che emergono le parole più pesanti, in arrivo dopo le ipotesi avanzate da Donald Trump di un ridimensionamento della presenza militare americana in Europa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: “Non condivido il disimpegno Usa”

Notizie correlate

Meloni vedrà Rubio: "Ma non condivido il disimpegno Usa in Europa. Roma ha sempre rispettato i patti"Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio , potrebbe avere un incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , durante la sua visita a Roma...

Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido disimpegno, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'EuropaYERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo».

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vertice della Comunità Politica Europea; Agenda del 4 maggio 2026; Meloni in Armenia al vertice Cpe, partecipa a riunione con Zelensky; Guy Parmelin incontra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella.

Meloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: Non condivido il disimpegno UsaAl vertice Cpe in Armenia, Meloni affronta i nodi della sicurezza e risponde alle ipotesi di ridimensionamento della presenza americana in Ue ... quifinanza.it

L'arrivo di Meloni al vertice della Comunità Politica Europea in Armenia(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Yerevan in Armenia dove ha partecipato alla riunione della ... quotidiano.net

Giorgia Meloni dal vertice della Comunità politica europea a Yerevan dà la sua ricetta per risolvere la "policrisi" che coglie tutti i Paesi parte della comunità. Come esempio maestro usa i flussi di migrazione incontrollata che secondo lei generano crisi economi - facebook.com facebook

Il Piano Casa del Governo Meloni dà risposte a chi oggi non ne ha. La casa non è un lusso, è un bene primario. Uno Stato giusto la difende. x.com