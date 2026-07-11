Il centrodestra sta discutendo ancora sui candidati e sulla lista, con tensioni tra le forze politiche. È stata proposta una norma che permette di votare alle urne anche nel luogo di domicilio, ma il Partito Democratico la considera un tentativo di inganno. Nel frattempo, si valuta l’introduzione del voto per i fuorisede. La trattativa sui nomi e sulle preferenze resta aperta, mentre alcuni esponenti invitano a non insistere troppo sui dettagli.

Trattativa a oltranza su nomi bloccati e lista per il premio. Molinari (Lega): non incaponirsi. Norma per andare alle urne dove si ha domicilio. Ma il Pd: un bluff. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Melonellum, FdI teme l’autogol sulle preferenze. Spunta il voto ai fuorisede

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