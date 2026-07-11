Per qualcuno il percorso porta a Birmingham, all’Europeo assoluto (10–16 agosto), per altri porta al Mondiale Under 20 di Eugene, negli Stati Uniti (5–9 agosto). Al Meeting Giuseppe Tomassoni, a Foligno hanno infatti gareggiato Filippo Tortu, Alessia Pavese (nella foto Michele Panduri), Zaynab Dosso e la giovane promessa del lungo, ma anche della velocità, Daniele Inzoli. È stato un ottimo test per la bergamasca Pavese che, nei 100 metri, ha corso in batteria con il nuovo personale di 11.19: diventa la terza italiana di tutti i tempi alle spalle della stessa Dosso e di Manuela Levorato. Poi, in finale, sia lei che Dosso non si migliorano con la primatista italiana in 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meeting tomassoni. Urlo Pavese, 11.19 sui 100 a Foligno. La bergamasca terza italiana di sempre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Zaynab Dosso frena a Foligno, Alessia Pavese terza italiana di sempre sui 100

Foligno accende la velocità: Dosso torna sui 100 al Meeting TomassoniNel fine settimana, allo stadio Enzo Blasone di Foligno si svolge il Meeting Giuseppe Tomassoni, con gare di velocità.