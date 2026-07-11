Meeting tomassoni Urlo Pavese 11.19 sui 100 a Foligno La bergamasca terza italiana di sempre

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un meeting a Foligno, un atleta bergamasco ha corso i 100 metri in 11.19 secondi, stabilendo il terzo miglior tempo italiano di sempre. La prestazione potrebbe qualificarlo per l’Europeo assoluto di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, o per il Mondiale Under 20 di Eugene, negli Stati Uniti, che si terrà dal 5 al 9 agosto. Restano da definire le possibilità di partecipazione in base ai criteri di qualificazione.

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Per qualcuno il percorso porta a Birmingham, all’Europeo assoluto (10–16 agosto), per altri porta al Mondiale Under 20 di Eugene, negli Stati Uniti (5–9 agosto). Al Meeting Giuseppe Tomassoni, a Foligno hanno infatti gareggiato Filippo Tortu, Alessia Pavese (nella foto Michele Panduri), Zaynab Dosso e la giovane promessa del lungo, ma anche della velocità, Daniele Inzoli. È stato un ottimo test per la bergamasca Pavese che, nei 100 metri, ha corso in batteria con il nuovo personale di 11.19: diventa la terza italiana di tutti i tempi alle spalle della stessa Dosso e di Manuela Levorato. Poi, in finale, sia lei che Dosso non si migliorano con la primatista italiana in 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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