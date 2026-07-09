Foligno accende la velocità | Dosso torna sui 100 al Meeting Tomassoni
Nel fine settimana, allo stadio Enzo Blasone di Foligno si svolge il Meeting Giuseppe Tomassoni, con gare di velocità. Tra gli atleti in gara, uno dei più attesi è un velocista che torna a correre sui 100 metri. La giornata di venerdì prevede diverse competizioni, con numerosi partecipanti che si sfidano sui campi di atletica. La manifestazione si concentra sulle discipline di velocità e sprint.
Sarà un venerdì ad alta velocità allo stadio Enzo Blasone di Foligno, sede del Meeting Giuseppe Tomassoni. Il nome più atteso è quello di Zaynab Dosso, primatista italiana dei 200 metri e campionessa mondiale indoor dei 60, pronta a tornare sulla pista umbra dove nella scorsa stagione aveva già lasciato il segno con due prove di grande livello, corse in 11.07 e 11.12. La velocista delle Fiamme Azzurre affronterà il doppio turno dei 100 metri, con batterie previste alle 18.50 e finali dalle 19.15. Per Dosso si tratta di un nuovo passaggio importante dopo l’11.01 ventoso, con vento a +2.5, realizzato tre settimane fa in Diamond League a Doha. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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