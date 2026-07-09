Sarà un venerdì ad alta velocità allo stadio Enzo Blasone di Foligno, sede del Meeting Giuseppe Tomassoni. Il nome più atteso è quello di Zaynab Dosso, primatista italiana dei 200 metri e campionessa mondiale indoor dei 60, pronta a tornare sulla pista umbra dove nella scorsa stagione aveva già lasciato il segno con due prove di grande livello, corse in 11.07 e 11.12. La velocista delle Fiamme Azzurre affronterà il doppio turno dei 100 metri, con batterie previste alle 18.50 e finali dalle 19.15. Per Dosso si tratta di un nuovo passaggio importante dopo l’11.01 ventoso, con vento a +2.5, realizzato tre settimane fa in Diamond League a Doha. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Foligno accende la velocità: Dosso torna sui 100 al Meeting Tomassoni

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