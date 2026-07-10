Zaynab Dosso frena a Foligno Alessia Pavese terza italiana di sempre sui 100

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zaynab Dosso ha concluso le batterie dei 100 metri in 11.18 secondi, con un vento di 0,2 metri al secondo a favore, durante il Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno. Nella stessa gara, Alessia Pavese si è piazzata al terzo posto tra le italiane di sempre sui 100 metri. La competizione si è svolta in provincia di Perugia.

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Zaynab Dosso ha corso i 100 metri in 11.18 con 0,2 ms di vento a favore in occasione delle batterie del Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno (in provincia di Perugia). La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor si è rimessa in gioco sul rettilineo della località umbra, a qualche settimana di distanza dal crono di 11.01 ventoso (+2,5 ms) stampato in Diamond League a Doha e da un 11.07 regolare a Savona. La velocista emiliana è rimasta lontana dal suo record italiano di 11.01 ed è riuscita a battere per un solo centesimo la brillante Alessia Pavese, che con 11.19 è diventata la terza italiana di sempre alle spalle proprio di Dosso e Manuela Levorato (abbassato di quattordici centesimi il personale siglato lo scorso 28 giugno a Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

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