Mazzarri pronto a tornare in panchina | firma con l’Iraklis Salonicco

Walter Mazzarri si appresta a riprendere il suo ruolo di allenatore e sta per firmare con l’Iraklis Salonicco, squadra greca che ha recentemente raggiunto la prima divisione. Dopo aver guidato squadre come Torino e Napoli, l’ex tecnico italiano si prepara a tornare in panchina per la prossima stagione. La firma con il club di Salonicco rappresenta il suo ritorno nel calcio greco dopo aver lavorato in altre competizioni europee.

Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’ex allenatore di Torino e Napoli che è pronto a firmare con l’Iraklis Salonicco, squadra greca appena tornata in prima divisione. Mazzarri pronto a firmare (Ansa) – Calciomercato.it Il club ha vinto la Serie B greca ed avrebbe deciso di affidarsi a Walter Mazzarri per la prossima stagione con il tecnico pronto a firmare e a programmare il prossimo campionato che vedrà l’Iraklis deciso a tenere la categoria. Un ritorno in panchina per Mazzarri che arriva dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Napoli che si concluse in una maniera non memorabile nel febbraio del 2024.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mazzarri pronto a tornare in panchina: firma con l’Iraklis Salonicco Notizie correlate Leggi anche: Walter Mazzarri atterra a Salonicco accolto da un mazzo di fiori: può tornare in panchina all’Iraklis Leggi anche: Mazzarri riparte dalla Grecia: è arrivato ieri a Salonicco, in corso i colloqui con l’Iraklis Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mazzarri torna ad allenare due anni dopo l’esonero dal Napoli: pronto a firmare con l’Iraklis; Walter Mazzarri pronto a tornare in panchina: lo attende un club greco; Clamoroso Mazzarri, sta per tornare in panchina: l'allenatore ex Napoli riparte dalla... Grecia!; Mazzarri pronto a tornare in panchina: la proposta arriva dalla Grecia. Walter Mazzarri atterra a Salonicco accolto da un mazzo di fiori: può tornare in panchina all’IraklisWalter Mazzarri riparte dalla Grecia. A 64 anni, l’ex allenatore di Napoli e Inter è pronto a rimettersi in gioco: destinazione Salonicco, dove lo aspetta l’Iraklis, fresco di promozione nella massima ... ilfattoquotidiano.it Mazzarri torna in pista: sarà l’allenatore dell’Iraklis Salonicco. Virale l’accoglienza coi fioriEbbene sì, due anni dopo l’infelice Napoli-bis, il Walterone nazionale torna in panchina: ecco come Mazzarri viene accolto in Grecia ... ilnapolista.it Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: nuova squadra per l'ex tecnico del Napoli, allenerà in Souper Ligka Ellada. La trattativa tra chi assiste il mister di San Vincenzo e la dirigenza dell'Iraklis di Salonicco (primo nella seconda divisione greca, la Souper Li - facebook.com facebook Mazzarri che va ad allenare la terza squadra di Salonicco e’ poesia x.com