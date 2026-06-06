L’attaccante italiano Alessio Zerbin potrebbe trasferirsi in Grecia, con l’interesse di un club di categoria superiore. Secondo fonti di mercato, l’allenatore di un club greco ha manifestato interesse per il giocatore e potrebbe cercare di portarlo in squadra nelle prossime settimane. Zerbin, attualmente senza contratto, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri, ma l’offerta da Grecia sembra essere la più concreta al momento.

Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe portare lontano dall’Italia. L’esterno di proprietà del Napoli è finito nel mirino dell’Iraklis Salonicco, club greco guidato da Walter Mazzarri. L’ex allenatore azzurro conosce bene il giocatore e avrebbe chiesto informazioni per provare a portarlo con sé nella nuova esperienza in Grecia. La pista, però, non è ancora decollata. Secondo Gianluca Di Marzio per Sky Sport, Zerbin non sarebbe infatti pienamente convinto della destinazione. Il classe 1999 resta legato al Napoli, ma nelle ultime stagioni ha vissuto quasi sempre lontano dalla base. Il suo percorso recente è stato segnato da diversi prestiti, senza però arrivare a una cessione definitiva. Nella seconda parte della stagione 202324 Zerbin ha giocato al Monza, trovando poco spazio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Zerbin, idea Iraklis: Mazzarri lo vuole in Grecia

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