La Guardia di finanza di Sassari ha scoperto un sistema di frode fiscale che ha generato un'evasione di circa 20 milioni di euro. Sono stati identificati pagamenti effettuati in contanti tramite scontrini falsi, utilizzati per mascherare transazioni commerciali. L’indagine, condotta con il supporto della procura, ha portato alla decimazione di numerosi documenti e all’individuazione di un ampio giro di frodi fiscali. Sono in corso ulteriori verifiche su altri soggetti coinvolti nel sistema illecito.

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, hanno concluso un’indagine che ha consentito di smantellare un sofisticato sistema di frode fiscale che ha coinvolto sette società commerciali che gestivano altrettanti maxistore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli per la casa, casalinghi e abbigliamento, tutti nella città di Sassari e gestiti da cittadini di etnia cinese. I finanzieri hanno notato una sistematica e sospetta anomalia nelle modalità di emissione degli scontrini, in base alla forma di pagamento scelta dai clienti. Gli accertamenti... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maxifrode fiscale, scontrini fantasma per i pagamenti in contante: evasione per 20 milioni di euro

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Sassari, maxi-frode fiscale negli store cinesi: 20 milioni evasi con scontrini fantasma

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