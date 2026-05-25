Ad aprile 2026 sono stati registrati cento milioni di scontrini in più rispetto al mese precedente, per un totale di circa cinque miliardi di euro di transazioni tracciate tramite Pos. La crescita si è verificata a pochi mesi dall’obbligo di collegare il Pos al registratore di cassa, introdotto il 5 marzo 2026 con la Legge di Bilancio 2025. I dati mostrano un aumento delle transazioni elettroniche in un breve periodo.

Cento milioni di scontrini in più, cinque miliardi di euro emersi. In un mese solo: aprile 2026. È il primo bilancio dell’obbligo di collegare il Pos al registratore di cassa, scattato il 5 marzo 2026 in attuazione della Legge di Bilancio 2025 (commi 74-77, L. 2072024 ). I numeri li ha resi pubblici il viceministro all’Economia Maurizio Leo durante un convegno della Fondazione Centro Studi Commercialisti. Cinque miliardi che si chiamano fatturato in chiaro solo da quando il fisco ha potuto vederli: bastava una procedura informatica gratuita sul portale Fatture e Corrispettivi dell’ Agenzia delle Entrate per far emergere quasi un terzo di evaso in più rispetto allo stesso mese del 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pos, 100 milioni di scontrini in più (per 5 miliardi di euro) ad aprile: la prova che smonta la linea di Meloni sul contante

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