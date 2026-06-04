Tra il 2019 e il 2024, una coppia residente a Olbia è stata coinvolta in un’indagine sul bagarinaggio digitale. Secondo le autorità, avrebbero acquistato e rivenduto biglietti di partite sportive senza autorizzazione, evadendo oltre 30 milioni di euro di imposte. La scoperta è stata fatta durante controlli mirati sul commercio di biglietti, che hanno portato al sequestro di somme e alla denuncia dei sospettati.

Dal 2019 al 2024 una coppia residente a Olbia non avrebbe dichiarato al Fisco redditi per oltre 30 milioni di euro. A rivelarlo è la Guardia di finanza di Sassari. I coniugi avrebbero acquistato e rivenduto online decine di migliaia di biglietti per partite, concerti e spettacoli, omettendo però di segnalare i proventi derivati dall’attività di bagarinaggio digitale. I due avrebbero fatto leva sulla doppia residenza italiana e svizzera per aggirare le leggi del nostro Paese in materia di tassazione. L’indagine ha preso il via a seguito di una segnalazione del Nucleo speciale beni e servizi che - nell’ambito del progetto “Follow the ticket” - ha individuato un soggetto sospettando che fosse protagonista di un’attività di secondary ticketing illecito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bagarinaggio digitale, scoperta evasione fiscale da oltre 30 milioni di euro

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