Maxi incendio in Andalusia | dodici vittime

Un incendio di vaste proporzioni ha provocato dodici vittime in Andalusia. Il rogo, scoppiato giovedì, si è diffuso rapidamente, interessando vaste aree della regione. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o sull’origine dell’incendio. Le autorità hanno avviato operazioni di spegnimento e soccorso, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme. La situazione rimane critica e si continua a monitorare l’evoluzione del fronte di fuoco.

È la Spagna a pagare il prezzo più alto della nuova emergenza incendi che sta investendo il Mediterraneo. In Andalusia, il rogo che da giovedì devasta l’area di Los Gallardos, nella provincia di Almería, ha provocato almeno dodici morti, 23 dispersi e quattro feriti gravi: il bilancio più pesante registrato nel Paese negli ultimi decenni per un incendio boschivo. Il governo regionale ha proclamato tre giorni di lutto. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime – presumibilmente cittadini stranieri – avrebbero cercato di lasciare la zona seguendo un percorso diverso da quello indicato dalle autorità, rimanendo intrappolate dall’avanzata delle fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spagna, incendi in Andalusia, almeno 12 morti

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