Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in Andalusia, con oltre 150 chiamate ai soccorsi. Si ipotizza che il rogo sia stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Al momento, le autorità riferiscono di dodici vittime accertate. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e verificare la possibile responsabilità del guasto elettrico.

Potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico a provocare il vasto incendio divampato in Andalusia, nel sud della Spagna. È l'ipotesi avanzata dall'assessore alla Presidenza e alle Emergenze del governo regionale andaluso, Antonio Sanz, sulla base delle prime informazioni raccolte. Il rogo è stato dichiarato alle 16.35 di ieri nella località di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, dopo che il numero unico per le emergenze 112 ha ricevuto oltre 150 chiamate di cittadini allarmati. Ha causato la morte di 12 persone, mentre i feriti sono una ventina. L'ipotesi del cavo elettrico Secondo alcune testimonianze, diversi presenti avrebbero assistito alla caduta di un cavo elettrico nei pressi del chilometro 511 della strada nazionale N-340A. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Maxi incendio in Andalusia, oltre 150 chiamate ai soccorsi: «Forse causato da un cavo elettrico». Dodici le vittime

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