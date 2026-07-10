Maxi incendio in Andalusia | almeno 12 vittime e oltre mille evacuati
Un incendio boschivo si sta sviluppando nella provincia di Almería, in Andalusia, provocando almeno 12 vittime e costringendo oltre mille persone all’evacuazione. Le fiamme stanno continuando a espandersi, interessando vaste aree del territorio. Le autorità stanno intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere il rogo, che ancora non è sotto controllo. La situazione rimane critica, con il fuoco che si propaga in diverse zone della regione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza nella provincia di Almería: il rogo continua a devastare il territorio. Un violento incendio boschivo sta mettendo in ginocchio l’Andalusia, nel sud della Spagna, provocando un bilancio sempre più drammatico. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità, le vittime sono almeno 12, ma il numero potrebbe aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso. Il responsabile dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha definito quanto sta accadendo “una tragedia senza precedenti”, mentre oltre mille persone sono state evacuate in via precauzionale per garantire la loro sicurezza. Il rogo è partito da Los Gallardos. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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