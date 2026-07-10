Maxi incendio in Andalusia | almeno 12 vittime e oltre mille evacuati

Notizia in breve

Un incendio boschivo si sta sviluppando nella provincia di Almería, in Andalusia, provocando almeno 12 vittime e costringendo oltre mille persone all’evacuazione. Le fiamme stanno continuando a espandersi, interessando vaste aree del territorio. Le autorità stanno intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere il rogo, che ancora non è sotto controllo. La situazione rimane critica, con il fuoco che si propaga in diverse zone della regione.