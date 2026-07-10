Incendio in Andalusia 11 morti nel regolo di Almería | le vittime tentavano di sfuggire alle fiamme

Notizia in breve

Un incendio in Andalusia ha provocato 11 morti mentre le vittime cercavano di fuggire dalle fiamme. I soccorritori stanno ancora combattendo le fiamme, che si estendono su una vasta area. Il governo spagnolo ha inviato risorse e personale per gestire l’emergenza. La situazione resta critica, con le fiamme ancora attive e le autorità impegnate a contenere il disastro.