Incendio in Andalusia 11 morti nel regolo di Almería | le vittime tentavano di sfuggire alle fiamme
Un incendio in Andalusia ha provocato 11 morti mentre le vittime cercavano di fuggire dalle fiamme. I soccorritori stanno ancora combattendo le fiamme, che si estendono su una vasta area. Il governo spagnolo ha inviato risorse e personale per gestire l’emergenza. La situazione resta critica, con le fiamme ancora attive e le autorità impegnate a contenere il disastro.
Il rogo continua a mettere in difficoltà i soccorsi, mentre il governo spagnolo mobilita uomini e mezzi per contenere l'emergenza L’incendioche da ore sta devastando una vasta area dell’Andalusiacontinua a causare gravi conseguenze. Le autorità regionali hannoaggiornato il numero delle vittimedel rogo sviluppatosi nella zona di Los Gallardos, in provincia diAlmería: imorti confermati sono undici, non dodici come inizialmente comunicato. Secondo i responsabili dell’emergenza, questo dato potrebbe subireulteriori cambiamentimentre leoperazioni di spegnimento e ricercaproseguono nelle aree colpite dalle fiamme. A fornire l’aggiornamento è... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Incendio in Andalusia, almeno 11 morti. La strage dei turisti in Spagna: alcune vittime trovate ancora in auto – I videoUn incendio si è sviluppato nell’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, causando almeno undici vittime.
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Temi più discussi: Almeno 11 persone sono morte in un grave incendio in Spagna; Spagna, 12 morti a causa di un incendio in Andalusia: alcune vittime trovate nelle auto; Spagna, incendio nei boschi in Andalusia: almeno 19 morti; Spagna, 12 morti in incendio boschivo in Andalusia.
Sale a 11 morti il bilancio del devastante incendio boschivo scoppiato vicino ad Almería, in Andalusia, nel sud della Spagna. Le autorità hanno confermato il ritrovamento di altre sei vittime nell’area di Los Gallardos, mentre il rogo continua a mettere in ginoc facebook
È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 11 vittime e almeno otto feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre mille persone, per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, in Spagna. Secondo la Giunt x.com
Spagna, maxi incendio boschivo in Andalusia: 11 mortiUn maxi incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria in Spagna, ha provocato almeno 11 morti. lettera43.it
Maxi incendio in Spagna, Andalusia in fiamme e almeno 12 morti: Persone intrappolate nelle auto a fuocoAlmeno dodici le vittime di un incendio scoppiato nei boschi di Los Gallardos, un'area nella regione dell'Andalusia, nel sud della Spagna ... fanpage.it