Max Giusti ha festeggiato quarant’anni di carriera, dichiarando di non voler insegnare come vivere al pubblico. Ha aggiunto che il mondo che stiamo lasciando ai propri figli non gli piace. Durante l’intervista, Giusti si è mostrato energico e pieno di entusiasmo, muovendo le gambe continuamente e dimostrando voglia di continuare a lavorare e sperimentare nel suo percorso professionale.

Mentre parla, Max Giusti muove continuamente le gambe a destra e sinistra, con quella energia positiva di un ragazzo che ha ancora voglia di fare, inventare, mettersi alla prova. Lo spettacolo con cui festeggerà i suoi quarant’anni di palcoscenico, «ma in realtà sono 41 e l’anno scorso ce lo siamo dimenticati» (sorride), nasce proprio da questa fase della vita: meno celebrativa e più personale. «Anche perché», ammette, «sono sempre stato guidato più dall’entusiasmo che dalla strategia». Una caratteristica che a tratti lo ha affaticato. «Sono onnivoro, per me è difficilissimo dire di no. Sto imparando soltanto adesso, per anni ho accettato qualsiasi progetto perché mi entusiasmava tutto: la parte più bella è sempre l’inizio: quando nasce un’idea». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Max Giusti celebra quarant'anni di carriera: «Non voglio insegnare al pubblico come vivere, ma il mondo che stiamo lasciando ai nostri figli non mi piace»

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