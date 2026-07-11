Maurizio Gambini | Se vinco chiederò 14 milioni alla Regione
Il sindaco ha affermato che, se dovesse vincere nelle cause legali riguardanti la discarica di Riceci, chiederà alla Regione 14 milioni di euro. La questione legale è ormai in tribunale, ha spiegato, e ha sottolineato di voler mantenere una posizione ferma sulla vicenda. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sul procedimento giudiziario o sui motivi che lo hanno portato a questa richiesta.
Sindaco Maurizio Gambini, chiarisce la sua posizione sulla discarica di Riceci? "Ormai la questione è a livello di tribunali. Ci tengo però a ricordare che quando ero vice presidente, su mandato del consiglio comunale di Urbino, ho chiesto un incontro con i tecnici per avere il loro parere sul progetto, da cui è emerso che non c’erano le condizioni per autorizzarlo. L’argomento ormai è obsoleto, meglio concentrarsi sul termovalorizzatore". E dove lo realizzerebbe? "Vicino ad aree industriali dove sia possibile sfruttare l’energia elettrica e termica. L’importante è partire subito se non vogliamo far pagare a cittadini e imprese prezzi esorbitanti per portare i rifiuti fuori provincia e fuori regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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