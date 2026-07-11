Il sindaco ha affermato che, se dovesse vincere nelle cause legali riguardanti la discarica di Riceci, chiederà alla Regione 14 milioni di euro. La questione legale è ormai in tribunale, ha spiegato, e ha sottolineato di voler mantenere una posizione ferma sulla vicenda. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sul procedimento giudiziario o sui motivi che lo hanno portato a questa richiesta.

Sindaco Maurizio Gambini, chiarisce la sua posizione sulla discarica di Riceci? "Ormai la questione è a livello di tribunali. Ci tengo però a ricordare che quando ero vice presidente, su mandato del consiglio comunale di Urbino, ho chiesto un incontro con i tecnici per avere il loro parere sul progetto, da cui è emerso che non c’erano le condizioni per autorizzarlo. L’argomento ormai è obsoleto, meglio concentrarsi sul termovalorizzatore". E dove lo realizzerebbe? "Vicino ad aree industriali dove sia possibile sfruttare l’energia elettrica e termica. L’importante è partire subito se non vogliamo far pagare a cittadini e imprese prezzi esorbitanti per portare i rifiuti fuori provincia e fuori regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizio Gambini: "Se vinco, chiederò 14 milioni alla Regione"

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