Piemonte 14 milioni per il riciclo e contro lo spreco | i nuovi bandi della Regione

La Regione Piemonte ha annunciato l’assegnazione di 14 milioni di euro destinati a progetti di riciclo e prevenzione dello spreco. I fondi saranno utilizzati per migliorare gli impianti di riciclaggio di materie prime critiche e per azioni volte a ridurre lo spreco alimentare. I bandi sono stati pubblicati ufficialmente e le richieste di finanziamento sono aperte a enti pubblici e privati.

Dalla riduzione dello spreco alimentare al potenziamento degli impianti di riciclaggio per le materie prime critiche. La Regione Piemonte mette sul piatto oltre 14 milioni di euro per spingere enti pubblici e consorzi verso l'economia circolare. La giunta regionale, su proposta dell'assessore.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Dalla Regione oltre 18 milioni per il vino piemontese: i nuovi bandiL'assessora Bongioanni: "Sostegno agli investimenti in cantina, promozione internazionale in Paesi extra Ue e ristrutturazione vigneti. Glocal Film Festival 2026: come iscrivere corti e documentari ai nuovi bandi "made in Piemonte"Sono aperte le iscrizioni per la venticinquesima edizione del Glocal Film Festival, la rassegna dedicata alla produzione cinematografica regionale in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Agricoltura di montagna, in arrivo 14 milioni di euro: chi può richiedere i contributi e come funzionano; Nuovi bandi a sostegno delle aziende agricole in Toscana, Marche e Piemonte; Contributi agli agricoltori dalla Regione Piemonte stanziati 14,4 milioni di euro; Regione Piemonte, bando da 7 milioni per le imprese dell'audiovisivo. Dalla Regione Piemonte 14 milioni per prevenzione e riciclo dei rifiutiPromuovere la transizione verso un'economia circolare e l'efficientamento delle risorse: è questo l'obiettivo delle due misure approvate dalla giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore ... ansa.it Il Piemonte stanzia oltre 14 milioni di euro per prevenzione e riciclo dei rifiutiLa Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato due importanti misure nel quadro del Programma del Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 202 ... targatocn.it Jazz:Re:Found, un altro anno in Piemonte: dal 27 al 30 agosto con Nu Genea, Berlioz e tanti altri x.com Fra dieci giorni, promette la Regione Piemonte, le famiglie sapranno se hanno ottenuto il voucher tra i 1.200 e gli 800 euro - facebook.com facebook