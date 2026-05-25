Un imprenditore di Bellosguardo è stato nominato nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni. La nomina riconosce il suo lavoro nei settori della cybersecurity, aerospace e telecomunicazioni strategiche.

Antonio Pagnotto, imprenditore originario di Bellosguardo, entra nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni: un riconoscimento per il suo percorso nei settori cybersecurity, aerospace e telecomunicazioni strategiche. Dal Cilento ai principali scenari dell’innovazione europea. Antonio Pagnotto, imprenditore originario di Bellosguardo, in provincia di Salerno, CEO e fondatore di ItaliaTech Communications Srl, è stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni. La nomina rappresenta un importante riconoscimento professionale per il giovane imprenditore cilentano, classe 1989, che negli ultimi anni ha costruito un percorso internazionale nei settori delle telecomunicazioni strategiche, della cybersecurity, dei mission critical systems e delle tecnologie dual use. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Antonio Pagnotto nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo Nazionale Droni

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