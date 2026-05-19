Il Premio Nobel Gregg L Semenza entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell' IRCCS San Raffaele

Il Premio Nobel per la Medicina Gregg L. Semenza è stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS San Raffaele. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’istituto. Semenza, noto per aver ricevuto il riconoscimento internazionale, si unisce al comitato con la funzione di contribuire alle attività di ricerca e sviluppo scientifico dell’ente. La sua presenza nel team si inserisce nell’ambito delle collaborazioni tra il premio Nobel e le istituzioni di ricerca italiane.

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