Il Premio Nobel Gregg L Semenza entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell' IRCCS San Raffaele
Il Premio Nobel per la Medicina Gregg L. Semenza è stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS San Raffaele. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’istituto. Semenza, noto per aver ricevuto il riconoscimento internazionale, si unisce al comitato con la funzione di contribuire alle attività di ricerca e sviluppo scientifico dell’ente. La sua presenza nel team si inserisce nell’ambito delle collaborazioni tra il premio Nobel e le istituzioni di ricerca italiane.
Il Premio Nobel per la Medicina Gregg L. Semenza entra a far parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'IRCCS San Raffaele. L'annuncio è stato al centro dell'evento scientifico tenutosi oggi presso il Centro Ricerche San Raffaele, in via di Val Cannuta 247 a Roma, promosso da IRCCS San Raffaele e Università Telematica San Raffaele Roma. La presenza del professor Semenza, tra i massimi riferimenti internazionali nello studio dei meccanismi cellulari di risposta all'ipossia, rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per l'attività scientifica dell'Istituto e rafforza il percorso di ricerca dell'Istituto romano nell'ambito della medicina traslazionale, dell'oncologia, delle malattie croniche non trasmissibili e delle nuove strategie terapeutiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Il 19 maggio alle ore 10:00 avremo l’onore di ospitare presso l’ di il . . , Premio Nobel per la Medicina. Il seminario sarà dedicato al tema Targeting hypoxic inducible factors for cancer and non- facebook
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