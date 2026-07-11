In estate si svolge la maggior parte dei matrimoni, secondo il testo. La stagione è descritta come il periodo in cui si concentrano maggiormente le cerimonie nuziali, rispetto a febbraio, il mese degli innamorati, e alla primavera.

Se è febbraio il mese degli innamorati e la primavera la stagione in cui l’amore vaga nell’aria, come la più contagiosa delle sindromi parainfluenzali, resta comunque l’ estate il periodo dell’anno in cui si concentra davvero gran parte dei matrimoni. E non solo: battesimi, baby shower, compleanni, feste che sembrano uscite da un catalogo e chi più ne ha più ne metta, tutti sembrano attendere il caldo per celebrare il proprio traguardo felice. Un sentimento, questo, condiviso gran poche volte dalle invitate, divise tra una cerimonia e l’altra e, di conseguenza, attanagliate dal dubbio più amletico che vi sia: “Cosa mi metto?”. Optare per... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matrimoni all’orizzonte? 7 abiti da cerimonia che ti conferiranno il titolo di migliore invitata questa estate

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