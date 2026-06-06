Dagli abiti da sposa all’outfit di laurea Nella vita non ci sono solo matrimoni

Un atelier di abiti da sposa e da laurea, nato nel 1961 in provincia di Mantova, ha cambiato nome nel tempo. Originariamente chiamato Aimée, prende il nome dall'attrice Anouk Aimée, protagonista di un film di Fellini del 1960. Oggi produce anche outfit per occasioni diverse dal matrimonio, come le cerimonie di laurea. La sua storia si intreccia con il cinema e la moda, ma si concentra sulla creazione di abiti per eventi importanti.

Atelier Emè nasce nel 1961 in provincia di Mantova e inizialmente si chiama Aimée come l'elegantissima Anouk Aimée che proprio quell'anno fa sognare l'Italia nei panni della miliardaria innamorata di Mastroianni ne La dolce Vita di Fellini. In seguito l'attrice francese diventerà anche la musa di Emanuel Ungaro e nel 2015 il marchio specializzato in abiti da sposa viene acquistato dal Gruppo Oniverse, un colosso da 3,7 miliardi di fatturato annuo fondato da Sandro Veronesi. Comincia così un capillare processo di modernizzazione e diffusione del brand subito rinominato Atelier Emè e poi trasformato in un fenomeno di successo che oggi vanta più di 50 boutique in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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