Per la primavera e l’estate del 2026, le collezioni di abiti da cerimonia presentano linee semplici con dettagli come drappeggi e colori tenui. I modelli evidenziano scelte di tessuti leggeri e tagli eleganti, ideali per occasioni formali. Le proposte prevedono anche dettagli minimalisti e tonalità pastello, rivolte a chi cerca un look raffinato e sofisticato. Le collezioni sono state mostrate durante le sfilate di moda di settore e sono ora disponibili presso i rivenditori specializzati.

Tra «questo è troppo semplice», «questo è troppo elegante» e «questo l’ho già messo al matrimonio di due anni fa», la scelta si trasforma rapidamente in una piccola crisi esistenziale. E così inizia il solito rito: provare, scartare, riprovare e, alla fine, tornare al primo outfit con la speranza che nel frattempo sia diventato miracolosamente perfetto. Se la sola idea di uno scenario del genere vi fa venire voglia di rinunciare all'invito, sappiate che quest'anno c'è una soluzione a portata di mano: giocare d'anticipo. Per evitare tragedie fashion dell'ultimo secondo, basta puntare fin da subito sugli abiti da cerimonia giusti, quelli che seguono le tendenze di stagione ma restano abbastanza versatili da non finire dimenticati nell’armadio dopo un solo utilizzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abiti da cerimonia, i modelli del 2026 per la primavera e l'estate

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Ballerine mania, i modelli della Primavera/Estate 2026

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