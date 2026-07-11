Maternità e lavoro | il 49,4% delle madri è fuori dal mercato contro l’8,3% dei padri I dati

Il 49,4% delle madri è fuori dal mercato del lavoro, mentre la percentuale per i padri è dell’8,3%. In Italia, circa due milioni di giovani sono senza impiego e non frequentano università o corsi di formazione.

Essere giovani e trovarsi senza un impiego, lontani dai libri e dalle aule universitarie, è una condizione che in Italia riguarda quasi due milioni di persone. Chi sono i volti dietro questi numeri? Il secondo Rapporto Dedalo, presentato a Roma presso la Camera dei Deputati dalla Fondazione Gi Group, analizza a fondo il fenomeno dell’inattività giovanile. I dati mostrano un progressivo miglioramento dal 2020 a oggi; tuttavia, il nostro Paese resta tra i peggiori in Europa, registrando un tasso del 15,6% nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Il dato più allarmante riportato nel documento riguarda il profondo divario di genere. Oltre un milione di donne, per l’esattezza 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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My Wife Left Me For Her Lover, So I Married Her Ceo Boss. Now She'S Begging Me For A Second Chance

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Maternità e lavoro: il tasso di occupazione delle madri scende al 58%Il tasso di occupazione delle madri italiane è sceso al 58%, secondo i dati più recenti.

Sono donne che non hanno una vita professionale né immaginano di averla perché devono occuparsi della famiglia. Il dato è ancora più grave tra le ventenni: il 78,2% delle giovani madri risulta Neet, contro il 19,7% dei coetanei padriUn alto numero di donne, in particolare giovani madri, non lavora né cerca impiego perché si dedica alla famiglia.

Temi più discussi: Maternità e lavoro, in Veneto 8.500 dimissioni nel periodo protetto: il rientro cresce, ma resta selettivo; Lavoro e maternità non sono alternative, il governo annuncia la svolta per le donne. Investimenti massicci su asili e congedi; Maternità e lavoro, in Veneto otto donne su dieci tornano occupate; Maternità e diritti. È sempre più difficile conciliare famiglia e lavoro: 97 madri si sono dimesse.

#Assegnounico, pochi effetti sulla natalità: l’ #Inps promuove smart working e servizi alle famiglie. Secondo il rapporto Inps, lavoro flessibile e #bonus nido sono le misure più efficaci per sostenere la maternità Leggi l'articolo completo: torinocronaca.it/news/t x.com

Il Veneto indaga il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madriIl nuovo report dell’Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro indaga il fenomeno delle dimissioni volontarie delle lavoratrici madri nei primi anni di vita del figlio. Si tratta di.. msn.com

Maternità e lavoro, in Veneto otto donne su dieci tornano occupateNel mercato del lavoro veneto le dimissioni delle lavoratrici madri non rappresentano, nella maggior parte dei casi, un addio definitivo all'occupazione. ecovicentino.it