Un alto numero di donne, in particolare giovani madri, non lavora né cerca impiego perché si dedica alla famiglia. Tra le ventenni, il 78,2% delle madri è classificato come Neet, mentre tra i coetanei padri la percentuale si ferma al 19,7%. Queste donne vivono in coppia e non hanno intenzione di entrare nel mercato del lavoro, una condizione causata dalle circostanze di vita che le hanno portate a questa situazione.

N on giovani “che non hanno voglia di fare”, o frustrati dalle difficoltà di trovare un impiego, ma madri che vivono in coppia e che le “circostanze della vita” hanno messo nella condizione di non cercarlo. Sono loro il cuore del fenomeno Neet in Italia: donne che non hanno una vita professionale né immaginano di averla perché devono occuparsi della famiglia. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapporto Dedalo – Laboratorio permanente sul fenomeno Neet, promosso da Fondazione Gi Group insieme all’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo che, del fenomeno Neet, dà un’interessante lettura di genere. La ministra svedese col figlio... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono donne che non hanno una vita professionale né immaginano di averla perché devono occuparsi della famiglia. Il dato è ancora più grave tra le ventenni: il 78,2% delle giovani madri risulta Neet, contro il 19,7% dei coetanei padri

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