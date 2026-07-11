Venti anni dopo la finale di Berlino, Materazzi ha commentato l'episodio con Zidane, affermando di non aver mai più rivisto l'avversario, mentre solo il portiere italiano avrebbe notato la testata. La Francia si trova di nuovo in semifinale di un Mondiale, mentre l'Italia segue la competizione da spettatrice, come nelle precedenti edizioni. La partita si svolge in un contesto di continuità rispetto alle edizioni passate.

Vent'anni dopo, la Francia è in semifinale del Mondiale per la terza volta consecutiva, e l'Italia il Mondiale lo guarda in televisione per la terza volta di seguito. Insomma, in 20 anni è cambiato tutto, perché il calcio italiano si fermò il 9 luglio del 2006, con il trionfo della quarta stella. A dirlo è uno dei principali protagonisti della finale di Berlino: Marco Materazzi che ricorda quella partita passata alla storia anche per la capocciata ricevuta da Zidane: “Neppure lui era un santo”, afferma l'ex difensore parlando con il mensile France Football. Ma prima dell'episodio, Materazzi analizza lucidamente la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Materazzi vent'anni dopo Berlino: "Mai più visto Zidane, solo Buffon notò la testata"

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20 ANNI DA LEGGENDA: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO.

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