Il 20º anniversario della finale dei Mondiali del 2006 tra Italia e Francia ricorda il celebre colpo di testa di Zidane su Materazzi e il debutto del VAR, che allora non era ancora in uso. La partita si concluse con la vittoria italiana ai rigori, dopo i tempi regolamentari e supplementari. Quel match è ricordato anche per il rigore di Grosso e per lo scontro tra i due giocatori.

Oggi è il ventesimo anniversario degli ultimi Mondiali di calcio vinti dall’Italia, in finale contro la Francia, e quindi anche del momento più celebre di quella partita, assieme al rigore finale di Fabio Grosso. Durante i tempi supplementari il calciatore francese Zinedine Zidane, alla sua ultima partita in carriera e fino a quel momento uno dei migliori dell’intero Mondiale, colpì con una testata al petto il difensore dell’Italia Marco Materazzi, che poco prima aveva rivolto a Zidane un insulto su sua sorella. Zidane fu espulso grazie ai replay visti a bordo campo, e fu forse la prima volta in cui fu presa una decisione così importante in questo modo, dieci anni prima che la moviola in campo (il VAR) venisse effettivamente introdotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La testata di Zidane a Materazzi e il VAR prima del VAR, vent’anni fa

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La testata di Zidane, raccontata da Materazzi | Cliché | RSI

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