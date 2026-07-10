Grosso corre nel futuro Vent’anni dopo Berlino il destino parte da Firenze | Ora contano solo i fatti

Vent’anni dopo il rigore decisivo a Berlino, Fabio Grosso torna sulla panchina della Fiorentina, presentato il 9 luglio. La data richiama il momento che ha segnato la sua carriera e il calcio italiano, ricordato per il successo ai Mondiali del 2006. La scelta di fissare la presentazione in questa data sottolinea il legame tra passato e presente. Grosso, già allenatore di diverse squadre, assume ora il ruolo di guida tecnica in Toscana.

Il destino ama la precisione cronologica. Presentare Fabio Grosso sulla panchina viola il 9 luglio non è un dettaglio banale. Esattamente vent’anni fa, a Berlino, il suo rigore consegnava l’Italia alla storia del calcio mondiale. Oggi quell’eredità di "coraggio e incoscienza", come l’ha definita lo stesso tecnico, si sposta a Firenze. La piazza chiede di trasformare i sogni in solide realtà domestiche ed europee. Grosso si presenta maturo, forte dell’ottimo lavoro svolto a Sassuolo e desideroso di imprimere la propria identità. Le sue prime parole tracciano una linea netta: "Ringrazio la famiglia Commisso che mi sta dando l’opportunità di essere sulla panchina di un grande club, questo mi rende orgoglioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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