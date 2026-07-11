Martina Miliddi denuncia un’aggressione in aeroporto | era in Sardegna per un lutto e racconta tutto

Una ballerina nota ha denunciato di essere stata aggredita all’aeroporto di Cagliari. La donna, che si trovava in Sardegna per un lutto, ha raccontato sui social di aver subito un episodio violento durante il suo viaggio. La denuncia è stata resa pubblica attraverso i canali online, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’aggressione. La ballerina è nota per aver partecipato a programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi.

Un viaggio che avrebbe dovuto rappresentare già un momento di grande dolore si è trasformato in un’esperienza traumatica per Martina Miliddi. La ballerina, volto noto di Affari Tuoi e del talent Amici di Maria De Filippi, ha denunciato pubblicamente attraverso i social network un episodio di presunta aggressione avvenuto all’ aeroporto di Cagliari. Un racconto che ha scosso i suoi follower e riacceso il dibattito sul trattamento riservato ai passeggeri, soprattutto in momenti di particolare fragilità emotiva. Martina Miliddi era rientrata in Sardegna per un lutto familiare, circostanza che rende ancora più grave quanto accaduto secondo la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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