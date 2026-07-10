Martina Miliddi, ex concorrente di Amici, ha raccontato di essere stata coinvolta in una lite all’aeroporto di Cagliari. La ballerina ha spiegato di aver avuto un acceso scontro con il personale di servizio, che si è concluso con un’aggressione fisica. La donna ha condiviso il suo racconto sui social, descrivendo un episodio che le ha lasciato un forte impatto emotivo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della discussione o sulle conseguenze dell’aggressione.

Martina Miliddi, ex protagonista di Amici e volto noto anche di Affari Tuoi, ha raccontato sui social un episodio che l’ha profondamente scossa. La ballerina si trovava all’aeroporto di Cagliari quando, secondo quanto riportato, avrebbe vissuto momenti di forte tensione con il personale. Il tutto durante un viaggio legato a un lutto familiare. Il racconto social di Martina Miliddi. Martina Miliddi ha deciso di condividere quanto accaduto attraverso alcune Instagram Stories. Nel suo sfogo ha parlato apertamente di un episodio che l’ha segnata, spiegando di aver vissuto una situazione molto tesa all’interno dell’aeroporto di Cagliari. Addio al daytime di Amici 26? Parla Pier Silvio Berlusconi Amici news: le accuse di Martina Miliddi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Lutto e brutta aggressione per Martina Miliddi: duro sfogo dell’ex allieva di Amici

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