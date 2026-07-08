Una ballerina ha denunciato di essere stata aggredita e minacciata all’aeroporto durante un viaggio. Secondo quanto riferito, l’episodio ha avuto luogo in un momento già difficile per lei e l’ha profondamente scossa. La donna ha condiviso il suo racconto, descrivendo un’esperienza che ha suscitato paura e rabbia. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’autore dell’aggressione o sulle circostanze precise dell’evento.

Quello che doveva essere un viaggio affrontato in un momento già molto difficile si è trasformato, secondo il suo racconto, in un’esperienza che l’ha profondamente scossa. Martina Miliddi ha deciso di rompere il silenzio sui social, denunciando quanto avrebbe vissuto all’aeroporto di Cagliari prima della partenza. L’ex allieva di Amici e ballerina di Affari Tuoi ha parlato di un trattamento che definisce inaccettabile, sfogando tutta la sua rabbia con una serie di messaggi pubblicati su Instagram. Un racconto che ha subito acceso il dibattito tra i follower e riportato l’attenzione sulle tensioni che, sempre più spesso, sembrano verificarsi negli scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paura per Martina Miliddi, aggredita e minacciata all’aeroporto: lo sfogo pieno di rabbia della ballerina

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