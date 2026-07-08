Martina Miliddi, nota ballerina uscita da Amici, ha dichiarato di essere senza parole dopo aver subito un lutto. Dopo aver partecipato al talent show, ha proseguito la carriera entrando nel cast di Affari Tuoi, dove affianca Stefano De Martino nel programma di Rai 1. La ballerina ha vissuto un momento difficile, che ha descritto come uno choc, senza fornire ulteriori dettagli.

Martina Miliddi continua a essere uno dei volti più amati usciti dalla scuola di Amici. Dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, la ballerina ha costruito passo dopo passo il proprio percorso professionale, arrivando a entrare nel cast di Affari Tuoi, dove accompagna Stefano De Martino nel programma di Rai 1. Parallelamente, sui social condivide spesso momenti della sua quotidianità, del lavoro e della vita privata, mantenendo un rapporto diretto con i tanti follower che la seguono. Negli ultimi giorni la giovane era tornata nella sua Sardegna, terra a cui è profondamente legata e dove fa spesso ritorno quando gli impegni professionali glielo consentono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mai successo, sono senza parole”. Martina Miliddi, dopo il lutto anche lo choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La parole shock di Stefano De Martino in lacrime

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Hanno voluto lei”. Martina Miliddi, emozione a mille: bomba dopo il successo a Affari tuoi

Affari tuoi, bufera su Martina Miliddi: cosa è successo dopo il balletto ad Affari tuoiRecentemente, il programma televisivo Affari Tuoi ha fatto notizia per un episodio che ha coinvolto una ballerina nota al pubblico.

Temi più discussi: Martina Miliddi va oltre Affari Tuoi, è la star al concerto di Gabry Ponte (ma De Martino la 'snobba'). Cos’ha fatto; Problemi in aeroporto per Martina Miliddi, l’attacco verso Aeroitalia: Mai capitato di essere trattata così; Martina Miliddi splendida in t-shirt trasparente e jorts; Stefano De Martino, Affari Tuoi torna ma è una replica: la scelta scatena polemiche, cos'è successo.

Martina Miliddi, disavventura in aeroporto, lo sfogo contro lo staff: AggreditaQuello che doveva essere un ritorno nella sua Sardegna si è trasformato in un’esperienza da dimenticare per Martina Miliddi. La ballerina e volto di Affari Tuoi ha raccontato sui social la disavventur ... dilei.it

Ma Martina Miliddi non era ad Affari Tuoi? #LaRuotaDellaFortuna x.com

Martina Miliddi va oltre Affari Tuoi, è la star al concerto di Gabry Ponte (ma De Martino la 'snobba'). Cos’ha fattoAffari Tuoi non sembra bastare più a Martina Miliddi, che ha avuto modo di esibirsi al concerto milanese di Gabry Ponte, tutti sono rimasti incantati da lei ... libero.it