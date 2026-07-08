Martina Miliddi ha raccontato di aver subito un'aggressione e minacce da parte dello staff all'aeroporto di Cagliari. La ballerina, in viaggio con il suo cane e il trasportino, ha descritto un episodio di tensione durante le procedure di imbarco. La donna ha condiviso sui social il suo disappunto, evidenziando l’accaduto come un episodio spiacevole nel suo ritorno in Sardegna.

Quello che doveva essere un ritorno nella sua Sardegna si è trasformato in un’esperienza da dimenticare per Martina Miliddi. La ballerina e volto di Affari Tuoi ha raccontato sui social la disavventura vissuta all’aeroporto di Cagliari, dove sostiene di essere stata minacciata e aggredita dallo staff a causa del suo cane e del trasportino. Un episodio che l’ha spinta a prendere posizione e a condividere un duro sfogo con i suoi follower. Martina Miliddi, lo sfogo dopo la disavventura in aeroporto. “Aeroporto di Cagliari e hostess grazie per le minacce e avermi aggredita dentro un aeroporto per il mio cane e il suo trasportino”. Con queste... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Miliddi, disavventura in aeroporto, lo sfogo contro lo staff: “Aggredita”

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