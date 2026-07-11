Il Pisa ha già portato nuovi giocatori in ritiro, come promesso. Ora si aspetta l’arrivo di Marras in città. Successivamente, toccherà a Leone. La squadra ha rispettato l’impegno di rafforzarsi prima dell’inizio della stagione.

di Lorenzo Vero Se era lecito aspettarsi che il Pisa avrebbe voluto regalare a mister Bianco già degli innesti pronti sin dall’inizio del ritiro, bisogna dire che è stato di parola. Un doppio colpo di assoluto livello per la categoria, quello completato dalla dirigenza composta dal tandem Leonardo Gabbanini-Giovanni Corrado. Oggi è atteso l’arrivo in città di Tommaso Marras, che porrà la firma sul proprio contratto che lo legherà per quattro anni al club nerazzurro. Nella giornata di ieri, invece, l’esterno classe 2004 ha svolto le visite mediche per il club nerazzurro presso il centro Isiokinetic di Bologna, al quale negli ultimi anni si è sempre affidato il Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marras atteso in città. E adesso tocca a Leone

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Marras ha scelto il Pisa. E anche Leone in arrivoIl Pisa ha completato l'acquisto di Tommaso Marras, con un forte interesse da parte del giocatore nel vestire la maglia nerazzurra.

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