leone e marras ora ci siamo nelle prossime ore la chiusura

Leone e Marras sono pronti a chiudere l’accordo nelle prossime ore. Se tre elementi sono sufficienti a sostenere una prova, si può dire che il trasferimento di Tommaso Marras sta per concretizzarsi. Il giocatore si sta avvicinando ufficialmente alla firma di un nuovo contratto, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi dettagli. La notizia circolava da tempo e ora sembra imminente il passaggio ufficiale.

Se tre indizi costituiscono materiale sufficiente per imbastire una prova, possiamo affermare che per l’approdo di Tommaso Marras (in foto) in nerazzurro siamo a buon punto: il Mantova, titolare del cartellino del talento offensivo classe 2004, nelle ultime ore infatti ha messo a segno due colpi in entrata proprio nella porzione di campo solitamente occupata dal calciatore finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Il club virgiliano ha perfezionato l’arrivo dal Casarano (Serie C) di Ismael Cajazzo (2004, a titolo definitivo) e di Federico Chinetti (2005, in prestito dal Como). Due innesti che vanno a occupare la casella di Tommaso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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