Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, l’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Lo spagnolo ha conquistato la vittoria bissando il risultato del 2025 nella gara breve, superando il fratello Alex che si è classificato secondo. Fabio Di Giannantonio ha completato il podio in terza posizione. Bagnaia si è posizionato in settima posizione.

Marc Marquez vince la Sprint Race del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring, bissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex, con Fabio Di Giannantonio terzo. Sesto il leader del Mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche., Marc Marquez non lascia nemmeno le briciole al Sachsenring: vince la seconda Sprint Race consecutiva nel circuito del Gp di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2026, e diventa il re delle gare corte. Sono 19 i successi in totale, staccato un Jorge Martin che arriva sesto ma comunque può sorridere, guardando alla classifica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez regna al Sachsenring: sua la Sprint, 3° Di Giannantonio, solo 7° Bagnaia

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