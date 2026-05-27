Nel settimo appuntamento della stagione, Marquez e Bagnaia si sono imposti nelle qualifiche del sabato, dominando le Sprint. Bezzecchi e Di Giannantonio, invece, hanno mostrato difficoltà nelle corse diurne, chiudendo lontano dai migliori. La differenza di rendimento tra le due giornate si evidenzia nelle posizioni in classifica e nei tempi, con i due campioni che hanno mantenuto alta la competitività, mentre gli altri hanno faticato a mantenere la costanza.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP sarà il settimo appuntamento agonistico della stagione 2026. Con un campione di sei gare, è possibile effettuare un’analisi legata alla diversità di rendimento tra la giornata di sabato e quella di domenica, ossia tra la Sprint e il Gran Premio vero e proprio. Il tema è interessante proprio per alcune marcate differenze legate ai protagonisti dell’annata corrente. Il dato più eclatante è legato ai due centauri del Factory Team Ducati, ossia Francesco Bagnaia e Marc Marquez, citati in ordine non solo alfabetico. Nonostante Pecco ed El Trueno de Cervera siano rispettivamente ottavo e nono nella classifica... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, le sorprese del ‘Mondiale scorporato’. Marquez e Bagnaia fortissimi al sabato, Bezzecchi e Di Giannantonio in affanno nelle Sprint

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