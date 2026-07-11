Un uomo di 27 anni, ubriaco, ha forzato un posto di blocco e si è schiantato contro un’auto dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo. L’incidente è avvenuto in una zona di Bologna nella notte. Dopo l’impatto, il veicolo ha continuato la fuga, ma l’uomo è stato successivamente fermato. Nessuno dei militari ha riportato ferite gravi.

Strage sfiorata nella notte a Bologna dove un 27enne marocchino, ubriaco, ha prima forzato un posto di blocco e poi si è schiantato con l’auto contro una gazzella dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo. Come racconta Il Resto del Carlino, poco prima dell’impatto, i militari lo avevano notato camminare con un’andatura sospetta mentre si avvicinava all’auto, una potente Mercedes. A quel punto, per la sicurezza sua e degli altri utenti della strada, gli hanno intimato di non mettersi alla guida in quelle condizioni e lui, forse per liberarsi rapidamente dei carabinieri, ha assicurato che a guidare sarebbe stata un’altra persona. Ma così, evidentemente, non è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un'auto dei carabinieri: due militari feriti

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