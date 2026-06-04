Inseguimento con incidente a Salassa | auto non si ferma all' alt dei carabinieri poi si ribalta in un fosso

Un inseguimento notturno tra un'auto e i carabinieri si è concluso con il veicolo che non si è fermato all’alt e è finito ribaltato in un fossato. L’auto ha proseguito la fuga a velocità elevata prima di perdere il controllo e capovolgersi. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o sull’identità dei conducenti. L’incidente si è verificato in una zona rurale, dove i mezzi sono rimasti coinvolti nel ribaltamento. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un inseguimento notturno a folle velocità si è concluso con uno schianto e il ribaltamento di un'auto in un fossato. Il fatto è avvenuto intorno nella notte di oggi, giovedì 4 giugno 2026, con finale in via Cavalier Botta a Salassa, dopo che i fuggitivi hanno ignorato l'alt imposto dai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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