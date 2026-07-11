Il primo numero di una nuova serie arriverà in edicola il 29 luglio, includendo una storia di Marisol, la musa della pop art. La pubblicazione presenterà anche fumetti di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La serie sarà composta da due puntate, con un percorso narrativo inedito. La pubblicazione si distingue per la combinazione di opere di autori diversi, offrendo un'ampia varietà di stili e generi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Segreta, enigmatica», così nei giornali dell’epoca veniva definita Marisol (all’anagrafe Maria Sol Escobar, Parigi 1930-New York 2016), icona femminile della Pop Art che mal digeriva certi epiteti esotizzanti che la inquadravano come «bellezza latina». Lei voleva semplicemente essere definita artista, quello che era. Una scelta consapevole che seguiva la sua inclinazione di bambina che aveva smesso di parlare, se non per lo stretto necessario, esprimendosi essenzialmente proprio attraverso i disegni. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Marisol, la pop art e la sua musa

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