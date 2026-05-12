Laura Biagiotti | la sua Roma in boccetta e l'incontro con la musa Caterina Balivo

Un profumo che richiama Roma, una città che non si limita a essere uno sfondo, ma rappresenta un punto di partenza e un senso di appartenenza. La maison Biagiotti ha presentato una nuova fragranza ispirata alla capitale, evocando atmosfere e ricordi legati alla città eterna. Durante l’evento, la musa Caterina Balivo ha incontrato il pubblico, sottolineando il legame tra la fragranza e l’identità romana.

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