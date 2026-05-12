Laura Biagiotti | la sua Roma in boccetta e l'incontro con la musa Caterina Balivo

Da iodonna.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un profumo che richiama Roma, una città che non si limita a essere uno sfondo, ma rappresenta un punto di partenza e un senso di appartenenza. La maison Biagiotti ha presentato una nuova fragranza ispirata alla capitale, evocando atmosfere e ricordi legati alla città eterna. Durante l’evento, la musa Caterina Balivo ha incontrato il pubblico, sottolineando il legame tra la fragranza e l’identità romana.

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C ’è un luogo, una città, un profumo. Roma non è mai soltanto uno sfondo. È un punto di partenza, un ritorno a casa, un’idea di bellezza che non conosce scadenze. Laura Biagiotti, che di questa luce ha fatto il cuore pulsante della sua maison celebre in tutto il mondo, ha dato vita a una moda unica che è stata in grado di stregare anche l’oriente prima di tutti e ha sempre vissuto il profumo come qualcosa di intimo, un compagno di viaggio “un abito per l’anima “, per usare le parole della stilista. Oggi quella visione continua a vivere attraverso fragranze che rinnovano il dialogo tra classicità e contemporaneità, e attraverso donne che lo incarnano con naturalezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

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