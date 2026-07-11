Marisa Laurito ricorda Peppino Di Capri | Le nostre serate insieme a cantare Ho fatto in tempo a dirgli tutto

Marisa Laurito ricorda Peppino Di Capri, con cui ha condiviso molte serate di canto. Racconta di avergli detto tutto durante gli ultimi momenti trascorsi insieme. Nel suo ricordo, menziona le serate passate a cantare e la sensazione di perdere un pezzo di vita importante. La sua testimonianza è accompagnata da un tono commosso, evidenziando il valore delle esperienze condivise.

Il ricordo commosso di Laurito per l'amico Peppino Di Capri: "Con lui va via un pezzo di vita importante, abbiamo passato serate meravigliose insieme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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