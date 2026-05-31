Mascia Ferri | Il Gf? Rifarei tutto ma ho costruito una vita lontana dai riflettori Ho fatto i provini per l'Isola

Mascia Ferri, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, rivela di aver partecipato ai provini per un’altra trasmissione, l’Isola, dopo aver accompagnato un’amica ai casting. Ricorda di aver scelto di rifare tutto, anche se ha costruito una vita lontana dai riflettori, e afferma di non avere rimpianti. La partecipazione al reality è stata una decisione presa spontaneamente, senza grandi aspettative.

La concorrente simbolo della seconda edizione si racconta a Fanpage.it: “Accompagnai un’amica ai casting e scelsero me. All’epoca l’isolamento era vero e la Casa era meno confortevole. Furono mesi tosti. In discoteca per un’apparizione di pochi minuti capitava di prendere anche più di 5 mila euro. Oggi gestisco cinque locali con mio marito. Tornerei in tv, ma alle mie condizioni”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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