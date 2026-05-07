La figlia di Beccalossi ha riferito che, prima della sua scomparsa, il padre le ha detto di aver avuto modo di comunicare che l'Inter aveva vinto lo scudetto. Dopo la morte dell’amico Nazzareno Canuti a gennaio, il padre si è isolato e non ha più reagito emotivamente. La famiglia ha raccontato che il 24 aprile si è spento, lasciando un vuoto tra gli affetti più stretti.

Una gioia, un'ammissione. E un omaggio. Perché Evaristo Beccalossi si è congedato dalla vita con un sorriso. "Lunedì ho fatto in tempo a dirgli che l’Inter ha vinto lo scudetto" ha detto Nagaja, figlia unica del fantasista dell'Inter, scomparso a 69 anni per i postumi dell'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel gennaio 2025 e al periodo di coma di 47 giorni che ne era seguito. Poi anche un'ammissione riguardante la scomparsa di Nazzareno Canuti, uno degli amici più cari del Becca, oltre che ex compagno di squadra in nerazzurro del fantasista, avvenuta il 24 gennaio scorso a causa di un male incurabile che lo ha prostrato in breve tempo: "Papà si è chiuso in se stesso, dopo quell’episodio emotivamente non si è più ripreso".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beccalossi, la figlia Nagaja: "Ho fatto in tempo a dirgli che l'Inter aveva vinto lo scudetto"

Notizie correlate

Evaristo Beccalossi, chi è sua figlia Nagaja e che lavoro faNagaja Beccalossi è la figlia di Evaristo Beccalossi, storica maglia dell’Inter e giocatore di calcio che ha fatto sognare generazioni di tifosi.

Evaristo Beccalossi, chi è la moglie Danila: la loro storia d’amore e il legame con la figlia NagajaParlare di Evaristo Beccalossi significa inevitabilmente entrare in una dimensione che va oltre il calcio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nagaja Beccalossi, figlia di Evaristo: Ho fatto in tempo a dirgli che l'Inter ha vinto lo scudetto, dopo la morte di Canuti si è chiuso in sé stesso; Nagaja Beccalossi, chi è l'unica figlia di Evaristo: gli esordi in tv, il legame speciale con il babbo e l'ultimo saluto; Beccalossi, la figlia Nagaja: Ho fatto in tempo a dirgli che l'Inter aveva vinto lo scudetto; Evaristo Beccalossi è morto alla Poliambulanza di Brescia: aveva 69 anni - BresciaToday.

Nagaja Beccalossi, figlia di Evaristo: «Ho fatto in tempo a dirgli che l'Inter ha vinto lo scudetto, dopo la morte di Canuti si è chiuso in sé stesso»Un anno fa di questi tempi il Becca usciva dalla struttura che lo aveva curato dopo l'emorragia cerebrale, ieri l'addio. Marotta: «Un esempio da seguire» ... corriere.it

Nagaja, chi è la figlia di Evaristo Beccalossi: età, fidanzato, lavoro nello sport | La dolce dedica al papàNagaja Beccalossi, chi è la figlia del campione Evaristo Beccalossi: dalla TV a Inter Channel, una carriera nel segno del calcio. ilsussidiario.net

#Galliani ricorda #Beccalossi: "Perdo un amico. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia" #ACMilan #SempreMilan x.com

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi - facebook.com facebook