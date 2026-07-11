Marisa Laurito ha ricordato di aver organizzato, durante il suo incarico come direttrice del Trianon, una serata dedicata a Peppino di Capri. Ha spiegato che gli artisti devono essere celebrati mentre sono ancora vivi. Laurito ha aggiunto che Peppino è un artista importante e che l’evento serviva anche a far capire quanto gli si voglia bene e quanto si debba a lui.

«È molto meglio omaggiare le persone quando sono in vita che quando non ci sono più. Peppino è un grandissimo e dovevamo fargli capire quanto gli dobbiamo e quanto gli vogliamo bene».Era il 25 ottobre 2024 quando Marisa Laurito, allora direttrice artistica, decise di inaugurare la stagione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, con un tributo dal titolo “Serata in onore di Peppino di Capri.” Quello che si celebrò al Teatro della Canzone napoletana di Forcella, fu un riconoscimento della sua monumentale carriera, con il pantheon della musica e della cultura partenopea e italiana, come Claudio Mattone, Peppe Barra, Eugenio Bennato, Enzo... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Marisa Laurito: «Da direttrice del Trianon dedicai una serata tributo a Peppino di Capri: gli artisti vanno omaggiati quando sono in vita»

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