A Ferrara, è stato programmato un evento con Marilyn Manson presso il convento di San Vincenzo. Tuttavia, le suore che gestiscono il sito hanno ricevuto un ordine dall’alto di interrompere o evitare la partecipazione del musicista. La notizia ha suscitato molta attenzione tra il pubblico e i media locali. La decisione ha portato a un’interruzione improvvisa dell’evento previsto con la rockstar.

Un’immagine che avrebbe fatto discutere ma che avrebbe anche mandato un forte messaggio. In occasione delFerrara Summer Festival, Marilyn Manson solcherà il palcoportando la sua musica brutalmente rock. Un genere che potrebbe stridere con l’alloggio che è stato assegnato alla star statunitense: il convento delle suore di San Vincenzo. Ovviamente, la notizia resa nota dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha iniziato a girare per la sua unicità. Ma dopo che la novità si è diramata,le suore avrebbero ricevuto degli “ordini dall’alto” sul fatto che Marilyn Manson non potrà essere ospitato nel convento. Il primo cittadino ha criticato questa scelta via social con un post su Instagram.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marilyn Manson a Ferrara, la rockstar ospite delle suore? Arriva lo stop del convento

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