Marilyn Manson a Ferrara ma la curia si rifiuta di ospitarlo nel convento delle suore

A Ferrara, il concerto di Marilyn Manson previsto per l’11 luglio ha incontrato un rifiuto da parte della Curia locale. La diocesi ha infatti deciso di non ospitare il cantante nel convento delle suore, come inizialmente ipotizzato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha determinato la cancellazione di eventuali accordi di ospitalità all’interno della struttura religiosa. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli organizzatori dell’evento.

La Curia di Ferrara ha detto no alla possibilità di ospitare Marilyn Manson dalle suore, in occasione del suo concerto a Ferrara previsto per l’11 luglio. In piazza Ariostea, infatti, il convento delle suore di San Vincenzo mette a disposizione uno spazio che viene usato come backstage dagli artisti. Ma davanti al nome del americano la Curia avrebbe chiuso le porte. A riferire la notizia è stato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Le parole del sinsaco. Alcuni giorni fa il sindaco aveva indicato questa possibilità come esempio di dialogo e di inclusione. «Purtroppo le suore – ha detto Fabbri – hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, con cui non posso dire di avere ottimi rapporti, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson.🔗 Leggi su Open.online

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