Durante il Social World Film Festival a Vico Equense, un'attrice italiana ha ricevuto un premio per il suo talento. La cerimonia si è svolta con la presenza di pubblico e ha visto la consegna di riconoscimenti a diversi protagonisti del cinema. Tra questi, l'attrice ha anche condiviso un messaggio speciale, che è stato ripreso in un video. La premiazione si è conclusa con applausi e commenti positivi da parte degli organizzatori.

Mariasole Pollio conquista Vico Equense al Social World Film Festival 2026: un premio che celebra il talento di una delle giovani protagoniste dello spettacolo italiano. Il fascino della Costiera sorrentina ha fatto da cornice a una serata ricca di emozioni, applausi e grandi protagonisti. Tra i volti più attesi dell’evento, Mariasole Pollio ha saputo conquistare il pubblico di Vico Equense, dove ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che celebra il suo percorso artistico e la crescita costante nel panorama dell’intrattenimento italiano. Accolta con entusiasmo dai fan e dagli spettatori presenti, la giovane attrice e conduttrice ha sfilato sul red carpet con il sorriso che da sempre la contraddistingue, fermandosi a salutare il pubblico e concedendo selfie e autografi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mariasole Pollio al Social World Film Festival: il messaggio speciale (VIDEO)

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Mariasole Pollio ospite Del Social World Film Festival

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