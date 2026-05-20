Social World Film Festival dal 5 al 12 luglio a Vico Equense

Dal 5 al 12 luglio si svolgerà a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, un evento dedicato al cinema. La manifestazione è diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e si terrà nella località campana. La rassegna prevede una serie di proiezioni e incontri con i registi e gli attori coinvolti. La manifestazione si svolge in diverse location del paese e prevede anche momenti di discussione e approfondimento sul cinema sociale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, già presidente onorario della rassegna, che nel 2017 definì il festival “il più emozionante al mondo”. Il tema scelto è “Abbraccio”, simbolo che caratterizzerà anche la locandina ufficiale con l’immagine dell’attrice tra le braccia di Fabio Testi nel film “I guappi” di Pasquale Squitieri del 1974. In programma una retrospettiva a cura di Rai Teche e una mostra fotografica realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Social World Film Festival dal 5 al 12 luglio a Vico Equense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Discover the Film Festival, where storytelling meets the power of Sullo stesso argomento Torna il Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglioDal 23 al 26 luglio 2026 Castiglion Fiorentino ospita quattro giorni di cinema, incontri e comunità, in un dialogo costante tra opere, autori e... Precipita dal dirupo nel vuoto, morto 30enne in costiera Sorrentina: incidente a Vico EquensePrecipita nel diruto e muore a 30 anni, incidente a Vico Equense, in località case vecchie. Disney World sembra un inferno sulla terra. Cosa mi sfugge? reddit Social World Film Festival 2025, da Giancarlo Esposito ai The Jackal con Pesci Piccoli 2: programma e ospitiAl via il Social World Film Festival 2025, che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. Padrino della 15esima edizione sarà Matt Dillon. Ospiti: Edoardo Leo, Sergio Rubini e Maurizio De Giovanni. fanpage.it Social World Film Festival a Vico Equense: 148 opere dal 2 al 9 luglioSaranno 148 le opere selezionate nella tredicesima edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, ideata e diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che ... ilmattino.it