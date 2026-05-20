Social World Film Festival dal 5 al 12 luglio a Vico Equense
Dal 5 al 12 luglio si svolgerà a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, un evento dedicato al cinema. La manifestazione è diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e si terrà nella località campana. La rassegna prevede una serie di proiezioni e incontri con i registi e gli attori coinvolti. La manifestazione si svolge in diverse location del paese e prevede anche momenti di discussione e approfondimento sul cinema sociale.
Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense la sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. L’edizione 2026 sarà dedicata a Claudia Cardinale, già presidente onorario della rassegna, che nel 2017 definì il festival “il più emozionante al mondo”. Il tema scelto è “Abbraccio”, simbolo che caratterizzerà anche la locandina ufficiale con l’immagine dell’attrice tra le braccia di Fabio Testi nel film “I guappi” di Pasquale Squitieri del 1974. In programma una retrospettiva a cura di Rai Teche e una mostra fotografica realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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