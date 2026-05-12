Mariasole Pollio ha rilasciato un’intervista in vista dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna. Ha detto di vivere l’esperienza con entusiasmo e di sostenere Sal Da Vinci durante la manifestazione. La giovane attrice ha anche espresso il desiderio di condurre il Festival di Sanremo in futuro. La Rai trasmetterà le tre serate dell’evento in diretta.

La Rai si prepara anche quest’anno a seguire l’Eurovision Song Contest 2026 con la trasmissione delle tre serate live dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Alla conduzione del commento italiano torneranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, già protagonisti delle precedenti edizioni. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti diversi dirigenti dell’emittente, tra cui Eleonora Villanti, Williams Di Liberatore, Claudio Fasulo e Giovanni Alibrandi, che hanno illustrato i dettagli della copertura televisiva e radiofonica. Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato anche il nome della spokesperson italiana incaricata di annunciare i voti della giuria nazionale durante la finale.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Eurovision 2026, intervista a Mariasole Pollio: “Esperienza che vivo con entusiasmo, farò il tifo per Sal Da Vinci. Il mio sogno più grande? Condurre il Festival di Sanremo”

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